Средства ПВО сбили 11 БПЛА, летевших на Москву
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. За 9 июня мэр написал уже об 11 сбитых БПЛА. Первое сообщение опубликовано в 05:55 мск.
Московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. В авиагавани «Жуковский» (Раменское) введены ограничения на полеты.
За ночь с 8 на 9 июня дежурные средства ПВО ликвидировали 140 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.