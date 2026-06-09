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Средства ПВО сбили 11 БПЛА, летевших на Москву

Ведомости

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. За 9 июня мэр написал уже об 11 сбитых БПЛА. Первое сообщение опубликовано в 05:55 мск.

Московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. В авиагавани «Жуковский» (Раменское) введены ограничения на полеты.

За ночь с 8 на 9 июня дежурные средства ПВО ликвидировали 140 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

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