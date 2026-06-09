Средства ПВО сбили 11 БПЛА, летевших на Москву

За ночь с 8 на 9 июня дежурные средства ПВО ликвидировали 140 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.