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Зеленский заявил Абрамовичу, что Украина не откажется от Донбасса

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, что Киев не намерен отказываться от Донбасса. Об этом украинский лидер рассказал в интервью The Guardian.

По словам Зеленского, в мае Абрамович тайно посетил Киев для переговоров с ним.

Помощник российского президента Юрий Ушаков вечером 5 июня сообщал о периодических непубличных российско-украинских переговорах. По его словам, российский бизнесмен встретился с Зеленским, после чего российский лидер провел встречу с самим предпринимателем. Это произошло 21 мая, а 22 мая ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске. Однако он не стал раскрывать имена людей, ведущих диалог с украинцами. При этом Financial Times (FT) со ссылкой на четыре осведомленных источника сообщила, что бизнесменом-переговорщиком мог быть Роман Абрамович. Позднее это подтвердил сам Зеленский.

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Ранее он участвовал в переговорах с Киевом и делал это в том числе публично. Официальным членом российской делегации, которой доверена переговорная работа, Абрамович не был, говорил в марте 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Сам бизнесмен публично не комментировал информацию о его якобы состоявшейся поездке на Украину.

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