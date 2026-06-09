Зеленский заявил Абрамовичу, что Украина не откажется от Донбасса

Помощник российского президента Юрий Ушаков вечером 5 июня сообщал о периодических непубличных российско-украинских переговорах. По его словам, российский бизнесмен встретился с Зеленским, после чего российский лидер провел встречу с самим предпринимателем. Это произошло 21 мая, а 22 мая ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске. Однако он не стал раскрывать имена людей, ведущих диалог с украинцами. При этом Financial Times (FT) со ссылкой на четыре осведомленных источника сообщила, что бизнесменом-переговорщиком мог быть Роман Абрамович. Позднее это подтвердил сам Зеленский.