Зеленский заявил Абрамовичу, что Украина не откажется от Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, что Киев не намерен отказываться от Донбасса. Об этом украинский лидер рассказал в интервью The Guardian.
По словам Зеленского, в мае Абрамович тайно посетил Киев для переговоров с ним.
Помощник российского президента Юрий Ушаков вечером 5 июня сообщал о периодических непубличных российско-украинских переговорах. По его словам, российский бизнесмен встретился с Зеленским, после чего российский лидер провел встречу с самим предпринимателем. Это произошло 21 мая, а 22 мая ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске. Однако он не стал раскрывать имена людей, ведущих диалог с украинцами. При этом Financial Times (FT) со ссылкой на четыре осведомленных источника сообщила, что бизнесменом-переговорщиком мог быть Роман Абрамович. Позднее это подтвердил сам Зеленский.
Ранее он участвовал в переговорах с Киевом и делал это в том числе публично. Официальным членом российской делегации, которой доверена переговорная работа, Абрамович не был, говорил в марте 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Сам бизнесмен публично не комментировал информацию о его якобы состоявшейся поездке на Украину.