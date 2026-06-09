Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,578-1,19%VEON-RX58,2+0,34%TGKN0,004-2,31%IMOEX2 514,7-0,12%RTSI1 081,27-0,12%RGBI118,35-0,24%RGBITR781,58-0,21%
Главная / Политика /

ПВО сбила девять авиабомб и более 500 беспилотников ВСУ за сутки

Ведомости

За минувшие сутки ПВО РФ сбила девять управляемых авиабомб, два американских реактивных снаряда Himars и 551 беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Были поражены склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии.

В ночь на 9 июня средства ПВО сбили 140 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. В этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об 11 сбитых беспилотниках, летевших на столицу.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь