ПВО сбила девять авиабомб и более 500 беспилотников ВСУ за сутки

В ночь на 9 июня средства ПВО сбили 140 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. В этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об 11 сбитых беспилотниках, летевших на столицу.