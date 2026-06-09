ПВО сбила девять авиабомб и более 500 беспилотников ВСУ за сутки
За минувшие сутки ПВО РФ сбила девять управляемых авиабомб, два американских реактивных снаряда Himars и 551 беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Были поражены склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии.
В ночь на 9 июня средства ПВО сбили 140 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. В этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об 11 сбитых беспилотниках, летевших на столицу.