На подлете к Москве сбили 13 беспилотников

Ночью 9 июня средства ПВО уничтожили 140 украинских дронов над Россией. БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.