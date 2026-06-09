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На подлете к Москве сбили 13 беспилотников

Ведомости

Средства противовоздушной обороны сбили еще один дрон, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее количество уничтоженных БПЛА составило 13.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Telegram.

Ночью 9 июня средства ПВО уничтожили 140 украинских дронов над Россией. БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

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