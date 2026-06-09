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Авиация Балтийского флота отработала перебазирование в Калининградскую область

Ведомости

Истребители Су-30СМ, Су-30СМ2 и бомбардировщики Су-24М морской авиации Балтийского флота на учениях выполнили перелет на аэродромы в Калининградской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

Летчики отработали подготовку техники к вылету, вывод самолетов из-под удара условного противника и перебазирование на аэродромы. Всего в маневрах было задействовано более 10 самолетов.

Помимо перебазирования, экипажи провели учебные воздушные бои с условным противником на различных высотах, включая предельно низкие. При перебазировании летчики уложились в установленные нормативы по выводу сил из-под удара и полностью выполнили поставленную задачу.

Учение морской авиации Балтийского флота прошло на фоне серии маневров НАТО, которые проходят в регионах, прилегающих к границам России.

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1 мая посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов заявил, что ЕС и НАТО хотят использовать Балтийское море для отработки механизмов ограничения международного судоходства, что может быть направлено против «неугодных» стран. 7 мая зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил ФРГ и НАТО в шпионаже за российскими кораблями, отметив, что Балтийский региональный штаб морского командования НАТО в Ростоке де-факто шпионит за российскими военными судами.

Посол России в Норвегии Николай Корчунов предупредил о планах НАТО по частичной или полной морской блокаде России. По его словам, страны альянса переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение» в рамках операций «Балтийский часовой», «Восточный часовой» и «Арктический часовой».

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