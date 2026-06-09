1 мая посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов заявил, что ЕС и НАТО хотят использовать Балтийское море для отработки механизмов ограничения международного судоходства, что может быть направлено против «неугодных» стран. 7 мая зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил ФРГ и НАТО в шпионаже за российскими кораблями, отметив, что Балтийский региональный штаб морского командования НАТО в Ростоке де-факто шпионит за российскими военными судами.