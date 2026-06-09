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Семья Трампа заработала $2,3 млрд на криптопроектах

Ведомости

Семья президента США Дональда Трампа заработала около $2,3 млрд на криптовалютных проектах с середины 2024 г., когда Трамп начал кампанию по возвращению в Белый дом. К такому выводу пришло Reuters по итогам собственного расследования.

По оценке агентства, семья Трампа получила многомиллиардные доходы при минимальных собственных вложениях, тогда как инвесторы в связанных с Трампом криптопроектах за тот же период потеряли около $2,3 млрд.

Основным источником дохода стал проект World Liberty Financial. По данным Reuters, семья Трампа могла заработать на продаже токенов этой платформы более $1,4 млрд. Еще около $616 млн принес мемкоин $TRUMP. Дополнительные доходы были получены благодаря связанным с семьей Трампа криптокомпаниям ALT5 Sigma и American Bitcoin. Reuters утверждает, что в ряде случаев доли в этих проектах были получены без денежных вложений со стороны семьи президента США.

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При этом инвесторы понесли значительные убытки. Потери владельцев токенов World Liberty Financial агентство оценивает примерно в $674 млн. Покупатели мемкоина $TRUMP, по расчетам Reuters, потеряли более $700 млн после падения стоимости актива. Существенно подешевели и акции связанных с проектами компаний. Инвесторы ALT5 Sigma потеряли около $675 млн, а инвесторы American Bitcoin – более $200 млн.

В августе 2025 г. The New Yorker писал, что президент США Дональд Трамп и его семья увеличили свое состояние на $3,4 млрд за два срока его президентства. Монетизация происходила через коммерческие инициативы, включая сделки с недвижимостью на Ближнем Востоке, запуск новых криптовалютных проектов и использование личного бренда.

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