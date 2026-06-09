Семья Трампа заработала $2,3 млрд на криптопроектах

Основным источником дохода стал проект World Liberty Financial. По данным Reuters, семья Трампа могла заработать на продаже токенов этой платформы более $1,4 млрд. Еще около $616 млн принес мемкоин $TRUMP. Дополнительные доходы были получены благодаря связанным с семьей Трампа криптокомпаниям ALT5 Sigma и American Bitcoin. Reuters утверждает, что в ряде случаев доли в этих проектах были получены без денежных вложений со стороны семьи президента США.