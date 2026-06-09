Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NVTK1 039-1,67%CNY Бирж.10,576-1,21%IMOEX2 522,77+0,2%RTSI1 107,92+2,35%RGBI118,48-0,13%RGBITR782,4-0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Euronews: ЕК хочет ввести санкции против патриарха Кирилла

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) включила в проект новых антироссийских санкций патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на трех дипломатов.

«Патриарх Кирилл, глава русской православной церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России», – говорится в публикации.

По данным телеканала, Евросоюз вновь попытается ввести санкции против священнослужителя после того, как похожее решение не было принято в 2022 г. из-за его блокировки Венгрией. При этом, отметили авторы материала, неясно, поддержат ли все ли 27 стран блока введение санкций против патриарха Кирилла.

9 июня Reuters со ссылкой на дипломатический источник писал, что Евросоюз рассматривает возможность включить около 170 физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. По данным агентства, среди потенциальных фигурантов санкционного списка могут оказаться около 90 российских банков. Также ограничения могут затронуть другие организации и отдельных лиц, которых в ЕС считают связанными с российской экономикой и финансовым сектором.

В этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против России, который может затронуть энергетический сектор, финансовые услуги, криптоторговлю и впервые – рыбный промысел. Кроме того, планируется ввести новые экспортные запреты против России на металлы, сплавы и компоненты для беспилотников.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь