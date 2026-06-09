Euronews: ЕК хочет ввести санкции против патриарха Кирилла
Еврокомиссия (ЕК) включила в проект новых антироссийских санкций патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на трех дипломатов.
«Патриарх Кирилл, глава русской православной церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России», – говорится в публикации.
По данным телеканала, Евросоюз вновь попытается ввести санкции против священнослужителя после того, как похожее решение не было принято в 2022 г. из-за его блокировки Венгрией. При этом, отметили авторы материала, неясно, поддержат ли все ли 27 стран блока введение санкций против патриарха Кирилла.
9 июня Reuters со ссылкой на дипломатический источник писал, что Евросоюз рассматривает возможность включить около 170 физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. По данным агентства, среди потенциальных фигурантов санкционного списка могут оказаться около 90 российских банков. Также ограничения могут затронуть другие организации и отдельных лиц, которых в ЕС считают связанными с российской экономикой и финансовым сектором.
В этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против России, который может затронуть энергетический сектор, финансовые услуги, криптоторговлю и впервые – рыбный промысел. Кроме того, планируется ввести новые экспортные запреты против России на металлы, сплавы и компоненты для беспилотников.