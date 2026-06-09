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Главная / Политика /

Армия Ирана приведена в полную боевую готовность после угроз Трампа

Иностранным военным рекомендовано покинуть территории вблизи иранских границ
Ведомости

Армия Ирана находится в полной боевой готовности, чтобы противостоять любым атакам на страну в воздушном, морском или наземном пространстве, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за их собственных человеческих ошибок, простых случайностей или потенциальной возможности попасть под перекрестный огонь», – написал иранский министр.

Он также рекомендовал иностранным силам вблизи территории Ирана покинуть этот район. По словам министра, государство предпочитает язык дипломатии, однако «может говорить и на иных языках». Министр подчеркнул, что Ормузский пролив - это не международные воды, и он находится в тысячах миль от берегов США. 

Трамп: американский вертолет над Ормузским проливом сбил Иран, он за это ответит

Политика / Международные новости

9 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский ударный вертолет AH-64 Apache, выполнявший патрулирование в районе Ормузского пролива. По словам американского лидера, информация была доведена до него американскими военными. Он добавил, что Вашингтон намерен ответить на произошедшее.

The New York Times писала, что вертолет Apache потерпел крушение близ Ормузского пролива, два члена экипажа были спасены. Один из собеседников газеты отмечал, что пока неясно, был ли Apache сбит иранским огнем, упал из-за механической неисправности или столкнулся с какой-либо иной проблемой. Инцидент расследуется.

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