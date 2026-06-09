Армия Ирана приведена в полную боевую готовность после угроз Трампа

Он также рекомендовал иностранным силам вблизи территории Ирана покинуть этот район. По словам министра, государство предпочитает язык дипломатии, однако «может говорить и на иных языках». Министр подчеркнул, что Ормузский пролив - это не международные воды, и он находится в тысячах миль от берегов США.