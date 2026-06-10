Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,49-0,81%CHMK3 475-0,14%ARSA7,06-0,42%IMOEX2 506,79-0,63%RTSI1 100,9-0,63%RGBI118,43+0,04%RGBITR782,36+0,08%
Главная / Политика /

Песков не ответил на вопрос, будет ли Путин поздравлять Трампа с юбилеем

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, планирует ли российский лидер Владимир Путин поздравлять главу Белого дома Дональда Трампа с 80-летним юбилеем 14 июня. Соответствующий вопрос представителю Кремля задал телеканал RTVI.

«Пока много дел по российской повестке дня», – сказал Песков.

5 июня Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФа, попросил председателя комиссии США по изящным искусствам Родни Кука передать привет Трампу.

29 апреля Путин и Трамп провели по инициативе Москвы телефонный разговор. Российский лидер заявил, что считает правильным решение главы Белого дома продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Трамп, в свою очередь, акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий на Украине, а также готовность со своей стороны всячески этому содействовать, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте