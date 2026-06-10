Песков не ответил на вопрос, будет ли Путин поздравлять Трампа с юбилеем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, планирует ли российский лидер Владимир Путин поздравлять главу Белого дома Дональда Трампа с 80-летним юбилеем 14 июня. Соответствующий вопрос представителю Кремля задал телеканал RTVI.
«Пока много дел по российской повестке дня», – сказал Песков.
5 июня Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФа, попросил председателя комиссии США по изящным искусствам Родни Кука передать привет Трампу.
29 апреля Путин и Трамп провели по инициативе Москвы телефонный разговор. Российский лидер заявил, что считает правильным решение главы Белого дома продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Трамп, в свою очередь, акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий на Украине, а также готовность со своей стороны всячески этому содействовать, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.