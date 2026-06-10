Захарова напомнила о праве России на защиту судов в Средиземном море
Россия оставляет за собой право использовать все доступные инструменты для защиты морской безопасности и законных интересов грузоотправителей и судовладельцев в Средиземном море. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов в защиту морской безопасности и законных интересов груза отправителей и судовладельцев», – сказала Захарова.
Заявление прозвучало на фоне решения Евросоюза, принятого 8 июня, разрешить своим военным кораблям задерживать в Средиземном море иностранные танкеры, которые подозреваются в перевозке российской нефти в обход санкций.
1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции по задержанию российского танкера «Тагор» граничащими с пиратством. По его словам, Россия продолжит принимать меры для обеспечения сохранности своих грузов. 17 марта помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев допустил конвоирование российского торгового флота кораблями ВМФ.