Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,59+0,13%MRKU0,599+0,77%AVAN585-0,51%IMOEX2 495,19-1,09%RTSI1 095,8-1,09%RGBI118,37-0,01%RGBITR781,96+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова напомнила о праве России на защиту судов в Средиземном море

Ведомости

Россия оставляет за собой право использовать все доступные инструменты для защиты морской безопасности и законных интересов грузоотправителей и судовладельцев в Средиземном море. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов в защиту морской безопасности и законных интересов груза отправителей и судовладельцев», – сказала Захарова.

Заявление прозвучало на фоне решения Евросоюза, принятого 8 июня, разрешить своим военным кораблям задерживать в Средиземном море иностранные танкеры, которые подозреваются в перевозке российской нефти в обход санкций.

20-й пакет санкций ЕС против РФ: ограничения на танкеры, банки и аммиак

Политика / Международные отношения

1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции по задержанию российского танкера «Тагор» граничащими с пиратством. По его словам, Россия продолжит принимать меры для обеспечения сохранности своих грузов. 17 марта помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев допустил конвоирование российского торгового флота кораблями ВМФ.

В апреле Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций расширил санкции против перевозок российской нефти, включив в черный список еще 46 танкеров (общее число судов под ограничениями достигло 632). МИД России пообещал жесткие ответные меры.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь