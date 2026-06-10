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Главная / Политика /

В Казахстане дали имена подаренным Путиным тиграм

Ведомости

Привезенным в Казахстан для восстановления популяции тиграм из России дали имена, сообщило Министерство экологии и природных ресурсов республики.

Взрослого самца назвали Амур, самку – Үміт (в переводе с казахского – «Надежда»), тигренка-самца – Тұран (историческое название региона), тигренка-самку – Уссури (по названию реки на Дальнем Востоке).

Сейчас тигры находятся в специально подготовленных вольерах государственного природного резервата «Иле-Балхаш», где проходят адаптацию. Их состояние оценивается как стабильное. После завершения адаптации животных планируется подготовить к выпуску в естественную среду. Перед этим их оснастят спутниковыми ошейниками для постоянного мониторинга.

Программа по возвращению туранского тигра в Казахстан реализуется с 2018 г. В 2025 г. был принят российско-казахстанский план мероприятий по подготовке к ввозу в Казахстан амурских тигров. 8 мая в Казахстан с Дальнего Востока доставили четырех амурских тигров: взрослых самца и самку, отловленных в дикой природе, и двух тигрят из реабилитационного центра Хабаровского края.

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28 мая 2026 г. во время визита президента России Владимира Путина в Казахстан ему и Касым-Жомарту Токаеву показали видео о подаренных республике амурских тиграх. Путин назвал передачу животных соседней республике естественным делом и подчеркнул, что Россия много делает для сохранения популяции дальневосточных тигров.

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