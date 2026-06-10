В Казахстане дали имена подаренным Путиным тиграм

Программа по возвращению туранского тигра в Казахстан реализуется с 2018 г. В 2025 г. был принят российско-казахстанский план мероприятий по подготовке к ввозу в Казахстан амурских тигров. 8 мая в Казахстан с Дальнего Востока доставили четырех амурских тигров: взрослых самца и самку, отловленных в дикой природе, и двух тигрят из реабилитационного центра Хабаровского края.