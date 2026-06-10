«Сильная Армения» хочет аннулировать итоги голосования на одном из участков

«Блок «Сильная Армения» потребовал признать недействительным итоги на участке 12/13 [в городе Арташате]. Это тот участок, где примерно в 18:00 [17:00 мск] выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил. Бюллетень за номером 8 (партии «Национально-демократический полюс»)», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).