«Сильная Армения» хочет аннулировать итоги голосования на одном из участков
Блок «Сильная Армения» выдвинул требование признать недействительными итоги голосования на одном из участков, который действовал на выборах 7 июня. Об этом сообщил глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян.
«Блок «Сильная Армения» потребовал признать недействительным итоги на участке 12/13 [в городе Арташате]. Это тот участок, где примерно в 18:00 [17:00 мск] выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил. Бюллетень за номером 8 (партии «Национально-демократический полюс»)», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Овакимяна, об отсутствии бюллетеня стало известно, когда его потребовал один из избирателей. В ходе голосования на парламентских выборах Армении граждане получали 18 бюллетеней, что соответствовало количеству участвующих в выборах политических сил.
10 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства западных стран в избирательный процесс. По ее словам, вмешательство со стороны Запада тоже было беспрецедентным для региона.
Голосование прошло 7 июня, итоговая явка составила почти 59%. По итогам обработки всех бюллетеней победу одержала правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», набравшая 49,81% голосов. При этом партия не смогла получить конституционного большинства. В новый состав парламента также прошли блок «Сильная Армения» с результатом 23,28% и альянс «Армения», набравший 9,93%. Партия «Процветающая Армения» не смогла пройти в парламент – ей не хватило 0,004% голосов.