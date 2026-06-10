Захарова заявила о беспрецедентном давлении на оппозицию на выборах в Армении
Парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства западных стран в избирательный процесс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.
«Беспрецедентное давление на оппозицию. С одной стороны, это то, что очевидно реализовывали в виде концепции власти Армении», – сказала Захарова.
По ее словам, вмешательство со стороны Запада тоже было беспрецедентным для региона.
Голосование прошло 7 июня, итоговая явка составила почти 59%. По итогам обработки всех бюллетеней победу одержала правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», набравшая 49,81% голосов. При этом партия не смогла получить конституционного большинства. В новый состав парламента также прошли блок «Сильная Армения» с результатом 23,28% и альянс «Армения», набравший 9,93%. Партия «Процветающая Армения» не смогла пройти в парламент – ей не хватило 0,004% голосов.
После подведения итогов ЦИК Армении сообщил о поступлении заявлений о пересчете результатов голосования на 555 избирательных участках. Обращения направили кандидаты и доверенные лица партии «Процветающая Армения», партии «Крылья единства» и блока «Армения».