Путин назвал «скудоумием» санкции Запада против детских лагерей
Западные санкции, введенные против российских детских центров и лагерей, являются проявлением «скудоумия». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«С точки зрения здравого смысла нормальных людей и в России, да и в Европе, во всем мире, это проявление какого-то скудоумия», – сказал он.
Глава государства отметил, что европейские страны вводят ограничения против организаций, где отдыхают и проводят лето российские дети. «Вводят санкции против организаций, где проводят лето, набираются сил наши дети. Ну чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается», – добавил Путин.
По его словам, ему непонятно, какого эффекта рассчитывают добиться инициаторы таких решений. Путин заявил, что считает действия европейских политиков попыткой «сделать очередную мелкую пакость».
Президент подчеркнул, что российские детские центры принимают детей со всей страны и из-за рубежа, где они проводят время «интересно и ярко» и получают возможности для развития. «Если европейские деятели обеспокоены гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно. Правильные ценности продвигаем», – заключил Путин.
11 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондону «пора вызывать санитаров». Так она прокомментировала введение Великобританией санкций против психиатрической больницы и детских лагерей в РФ.
Тогда минфин Великобритании расширил санкционный список против России на 85 позиций. Туда вошли АНО стратегических коммуникаций «Каспий 2030», «Экспертный институт социальных исследований», «Институт развития интернета», Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, а также Севастопольский государственный университет и санаторий «Здравница» в Евпатории.