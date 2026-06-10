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Главная / Политика /

Путин поручил усилить безопасность детских лагерей и здравниц

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил уделить особое внимание защите детских лагерей, оздоровительных центров и санаториев в период летних каникул. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.

«Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью», – подчеркнул Путин.

Президент отметил, что вопросы безопасности детей традиционно находятся в центре внимания властей. По его словам, эта работа охватывает широкий круг направлений и требует комплексного подхода.

Путин напомнил, что противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей, как было в колледже в Старобельске.

Путин также сообщил, что этим летом более 5,75 млн детей смогут отдохнуть в лагерях и санаториях по всей стране. По словам президента, укрепление здоровья подрастающего поколения остается одним из общенациональных приоритетов, поскольку дети являются будущим России.

Также глава РФ назвал чушью и бредом решения европейских элит о вводе санкций против российских организаций детского отдыха.

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