Путин поручил усилить безопасность детских лагерей и здравниц
Президент РФ Владимир Путин поручил уделить особое внимание защите детских лагерей, оздоровительных центров и санаториев в период летних каникул. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.
«Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью», – подчеркнул Путин.
Президент отметил, что вопросы безопасности детей традиционно находятся в центре внимания властей. По его словам, эта работа охватывает широкий круг направлений и требует комплексного подхода.
Путин напомнил, что противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей, как было в колледже в Старобельске.
Путин также сообщил, что этим летом более 5,75 млн детей смогут отдохнуть в лагерях и санаториях по всей стране. По словам президента, укрепление здоровья подрастающего поколения остается одним из общенациональных приоритетов, поскольку дети являются будущим России.
Также глава РФ назвал чушью и бредом решения европейских элит о вводе санкций против российских организаций детского отдыха.