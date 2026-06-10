Путин поручил усилить безопасность детских лагерей и здравниц

Путин также сообщил, что этим летом более 5,75 млн детей смогут отдохнуть в лагерях и санаториях по всей стране. По словам президента, укрепление здоровья подрастающего поколения остается одним из общенациональных приоритетов, поскольку дети являются будущим России.