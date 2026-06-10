Собянин сообщил о пяти сбитых на подлете к Москве украинских беспилотниках
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на местах падения обломков дронов находятся сотрудники экстренных служб. Общее число сбитых беспилотников ВСУ на подлете к Москве с начала суток достигло 27.
10 июня Минобороны РФ сообщило, что за сутки над российскими регионами было ликвидировано 766 украинских БПЛА, четыре крылатые ракеты ВСУ «Фламинго» и 14 управляемых авиабомб.
Ведомство отмечало, что российские военные продолжают углубляться в оборону противника. Украинская сторона потеряла более 455 бойцов, четыре боевые машины и семь автомобилей. Группировка «Днепр» обстреляла позиции двух механизированных бригад ВСУ. В результате были ликвидированы до 40 украинских военных, уничтожено 17 автомобилей, одно орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.