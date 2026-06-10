Собянин сообщил о пяти сбитых на подлете к Москве украинских беспилотниках

Ведомство отмечало, что российские военные продолжают углубляться в оборону противника. Украинская сторона потеряла более 455 бойцов, четыре боевые машины и семь автомобилей. Группировка «Днепр» обстреляла позиции двух механизированных бригад ВСУ. В результате были ликвидированы до 40 украинских военных, уничтожено 17 автомобилей, одно орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.