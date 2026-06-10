Трамп: США нанесут жесткий удар по Ирану после атаки на вертолет Apache
Вашингтон намерен нанести жесткий удар по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache, заявил президент США Дональд Трамп.
Во время общения с журналистами Трампа спросили, что он имел в виду, говоря, что Тегерану «придется заплатить цену» после достижения возможных договоренностей. «Ну, мы собираемся нанести по ним удар, очень жесткий удар», – ответил президент США (цитата по Clash Report).
На уточняющий вопрос о возобновлении бомбардировок Трамп ответил утвердительно. «Да. После истории с вертолетом, думаю, у нас есть на это право. Они сбили очень, очень выдающуюся машину, действительно выдающуюся. Сначала они говорили, что не делали этого. Потом признали, что сделали», – заявил он.
10 июня Трамп также заявил, что Иран слишком долго тянул с заключением выгодной для себя сделки. Ему придется расплачиваться за это. По его словам, вооруженные силы Ирана находятся «в полном и абсолютном упадке». От многих из них, как и от их военно-морского флота и военно-воздушных сил, уже ничего не осталось, утверждает американский лидер.
9 июня The New York Times сообщала, что вертолет Apache потерпел крушение близ Ормузского пролива, два члена экипажа были спасены. Один из собеседников газеты отмечал, что неясно, был ли Apache сбит иранским огнем, упал из-за механической неисправности или столкнулся с какой-либо иной проблемой. Трамп позднее подтвердил уничтожение вертолета.