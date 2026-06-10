Трамп: США нанесут жесткий удар по Ирану после атаки на вертолет Apache

10 июня Трамп также заявил, что Иран слишком долго тянул с заключением выгодной для себя сделки. Ему придется расплачиваться за это. По его словам, вооруженные силы Ирана находятся «в полном и абсолютном упадке». От многих из них, как и от их военно-морского флота и военно-воздушных сил, уже ничего не осталось, утверждает американский лидер.