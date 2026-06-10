Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OGKB0,247+0,82%CNY Бирж.10,585+0,09%IMOEX2 520,88-0,07%RTSI1 106,2-0,16%RGBI118,62+0,2%RGBITR783,57+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: США нанесут жесткий удар по Ирану после атаки на вертолет Apache

Ведомости

Вашингтон намерен нанести жесткий удар по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache, заявил президент США Дональд Трамп.

Во время общения с журналистами Трампа спросили, что он имел в виду, говоря, что Тегерану «придется заплатить цену» после достижения возможных договоренностей. «Ну, мы собираемся нанести по ним удар, очень жесткий удар», – ответил президент США (цитата по Clash Report).

На уточняющий вопрос о возобновлении бомбардировок Трамп ответил утвердительно. «Да. После истории с вертолетом, думаю, у нас есть на это право. Они сбили очень, очень выдающуюся машину, действительно выдающуюся. Сначала они говорили, что не делали этого. Потом признали, что сделали», – заявил он.

10 июня Трамп также заявил, что Иран слишком долго тянул с заключением выгодной для себя сделки. Ему придется расплачиваться за это. По его словам, вооруженные силы Ирана находятся «в полном и абсолютном упадке». От многих из них, как и от их военно-морского флота и военно-воздушных сил, уже ничего не осталось, утверждает американский лидер.

9 июня The New York Times сообщала, что вертолет Apache потерпел крушение близ Ормузского пролива, два члена экипажа были спасены. Один из собеседников газеты отмечал, что неясно, был ли Apache сбит иранским огнем, упал из-за механической неисправности или столкнулся с какой-либо иной проблемой. Трамп позднее подтвердил уничтожение вертолета.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь