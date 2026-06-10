Трамп поздравил Пашиняна с «решительной победой» на выборах в Армении
Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с «решительной победой» на парламентских выборах. В соцсети TruthSocial американский лидер заявил, что гордится своей поддержкой политика.
По мнению Трампа, Армения под руководством Пашиняна сможет достичь величия и успеха, который превзойдет ожидания.
«Поздравляю Никола Пашиняна с уверенной победой на национальных выборах в Армении. Я очень горжусь тем, что поддержал его на переизбрании, и не сомневаюсь, что под его руководством прекрасная страна Армения достигнет уровня великого успеха и процветания, превосходящего все ожидания», – написал глава Белого дома.
Голосование прошло 7 июня, итоговая явка составила почти 59%. По итогам обработки всех бюллетеней победу одержала правящая партия премьера Пашиняна «Гражданский договор», набравшая 49,81% голосов. При этом партия не смогла получить конституционного большинства. В новый состав парламента также прошли блок «Сильная Армения» с результатом 23,28% и альянс «Армения», набравший 9,93%. Партия «Процветающая Армения» не смогла пройти в парламент – ей не хватило 0,004% голосов.
10 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства западных стран в избирательный процесс. По ее словам, вмешательство со стороны Запада тоже было беспрецедентным для региона.