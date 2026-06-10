Трамп поздравил Пашиняна с «решительной победой» на выборах в Армении

«Поздравляю Никола Пашиняна с уверенной победой на национальных выборах в Армении. Я очень горжусь тем, что поддержал его на переизбрании, и не сомневаюсь, что под его руководством прекрасная страна Армения достигнет уровня великого успеха и процветания, превосходящего все ожидания», – написал глава Белого дома.