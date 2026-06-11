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Семь человек погибли и 17 ранены при взрыве на юге Китая

Ведомости

Семь человек погибли и еще 17 получили ранения в результате взрыва на юге Китая. Об этом пишет Xinhua со ссылкой на местных властей.

Взрыв произошел в уезде Синъань Гуанси-Чжуанского автономного района. Его причины уточняются.

4 мая в китайском городе Чанша погибли 26 человек в результате взрыва на заводе по производству фейерверков. Еще 61 человек пострадал. На месте работали около 500 спасателей, жители близлежащих районов были эвакуированы из-за угрозы, связанной с хранением пороха.

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