Семь человек погибли и 17 ранены при взрыве на юге Китая
Семь человек погибли и еще 17 получили ранения в результате взрыва на юге Китая. Об этом пишет Xinhua со ссылкой на местных властей.
Взрыв произошел в уезде Синъань Гуанси-Чжуанского автономного района. Его причины уточняются.
4 мая в китайском городе Чанша погибли 26 человек в результате взрыва на заводе по производству фейерверков. Еще 61 человек пострадал. На месте работали около 500 спасателей, жители близлежащих районов были эвакуированы из-за угрозы, связанной с хранением пороха.