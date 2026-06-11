Отчет о катастрофе Air India задерживается из-за проверки двигателей

По данным Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Индии (NDRF), перед катастрофой экипаж успел подать сигнал бедствия. После этого самолет рухнул в жилом районе города и врезался в здание общежития для врачей. На борту находились 242 человека, включая 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Сообщалось, что в результате катастрофы выжил только один пассажир.