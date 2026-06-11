Отчет о катастрофе Air India задерживается из-за проверки двигателей
Индийские следователи не опубликуют итоговый отчет о причинах крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India в установленный срок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
По данным агентства, следователи не смогли завершить работу к годовщине катастрофы, которая приходится на 12 июня, поскольку в США продолжается проверка двигателей самолета.
Источники сообщили, что вместо окончательного документа Индийское бюро по расследованию авиационных происшествий, вероятно, выпустит на этой неделе промежуточный отчет. В нем планируется объяснить причины задержки публикации итоговых выводов. Ожидается, что окончательный отчет будет представлен в течение ближайших трех месяцев.
Катастрофа произошла 12 июня 2025 г. с лайнером Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявшим рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат.
По данным Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Индии (NDRF), перед катастрофой экипаж успел подать сигнал бедствия. После этого самолет рухнул в жилом районе города и врезался в здание общежития для врачей. На борту находились 242 человека, включая 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Сообщалось, что в результате катастрофы выжил только один пассажир.