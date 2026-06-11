Мелони заявила о необходимости переговорщика от ЕС по Украине
В ходе переговоров по украинскому урегулированию необходимо наличие одного представителя Евросоюза (ЕС), заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе выступления в палате депутатов национального парламента.
«Реальная проблема заключается в том, что ни один формат не обладает легитимностью, чтобы говорить от имени всей Европы. По этой причине я давно выступаю за необходимость определения авторитетной фигуры, пользующейся доверием и мандатом всех государств-членов, для передачи точки зрения Европы», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
По словам Мелони, Европе нужно содействовать условиям заключения мирного соглашения по Украине. Она отметила, что страны должны работать над гарантиями безопасности для Киева и созданием новой европейской архитектуры. При этом при любом серьезном урегулировании конфликта различные условия зависят от Европы, касаются ее и влияют на нее, заключила итальянский премьер.
10 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что европейские лидеры намерены использовать предстоящий саммит G7 во Франции, чтобы убедить президента США Дональда Трампа поддержать новые переговоры между Россией и Украиной. По данным агентства, Великобритания, Франция и Германия считают, что ситуация в зоне конфликта открывает возможности для переговоров, которые выйдут за рамки условий, достигнутых после саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Основные требования «тройка» изложила в совместном заявлении с лидером Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Лондоне 7 июня.