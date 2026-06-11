Кремль призвал Иран и США к сдержанности

10 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран слишком долго откладывал заключение выгодного для себя соглашения с Вашингтоном и теперь будет расплачиваться за это. По словам главы Белого дома, вооруженные силы Исламской Республики находятся «в полном и абсолютном упадке». Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупреждал, что республика ответит на любые действия США.