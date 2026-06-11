Кремль призвал Иран и США к сдержанности
Россия обеспокоена эскалацией конфликта США и Ирана и призывает все стороны к сдержанности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу, потому что очередной виток эскалации напряженности чреват новыми дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики в целом», – сказал представитель Кремля.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился после уничтожения американского вертолета Apache над Ормузским проливом, о чем The New York Times писала 9 июня. После этого США начали атаку на объекты в Иране, а Тегеран ударил по американским военным целям в регионе и вновь объявил о закрытии Ормузского пролива.
10 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран слишком долго откладывал заключение выгодного для себя соглашения с Вашингтоном и теперь будет расплачиваться за это. По словам главы Белого дома, вооруженные силы Исламской Республики находятся «в полном и абсолютном упадке». Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупреждал, что республика ответит на любые действия США.