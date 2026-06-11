Посольство России осудило осквернение мемориала «Мать Армения» в Гюмри

Мемориал «Мать Армения» в Гюмри, посвященный героям Великой Отечественной войны, был открыт 9 мая 1975 г. Он построен в память жителей города (тогда Ленинакана), участвовавших в боевых действиях. Монумент включает туфовый постамент высотой 21 м и статую из кованой меди, достигающую 20 м. Статуя изображает молодую девушку, держащую в одной руке шпиль храма Звартноц, символ мира и армянской архитектуры, а в другой – пальмовую ветвь. У подножия мемориала находится Могила Неизвестного Солдата с Вечным огнем.