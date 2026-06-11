Посольство России осудило осквернение мемориала «Мать Армения» в Гюмри
Россия выразила глубокое возмущение в связи с осквернением мемориала «Мать Армения» в Гюмри, посвященного героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в посольстве РФ в Армении. О повреждении мемориала стало известно 10 июня.
В дипмиссии подчеркнули, что произошедшее нельзя считать обычным хулиганством. По мнению российской стороны, повреждение плит с названиями городов-героев является целенаправленной атакой на историческую память и попыткой надругательства над памятью о Великой Победе.
В посольстве отметили, что инцидент вызвал негативную реакцию со стороны властей и жителей Гюмри. Российская сторона рассчитывает на принципиальную оценку произошедшего со стороны официального Еревана, а также на принятие всех необходимых мер для установления и наказания виновных.
Мемориал «Мать Армения» в Гюмри, посвященный героям Великой Отечественной войны, был открыт 9 мая 1975 г. Он построен в память жителей города (тогда Ленинакана), участвовавших в боевых действиях. Монумент включает туфовый постамент высотой 21 м и статую из кованой меди, достигающую 20 м. Статуя изображает молодую девушку, держащую в одной руке шпиль храма Звартноц, символ мира и армянской архитектуры, а в другой – пальмовую ветвь. У подножия мемориала находится Могила Неизвестного Солдата с Вечным огнем.