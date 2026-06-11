Медведев заявил о скоординированном информационном давлении на Россию

4 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств сказал, что чтобы начать переговоры по Украине, нет необходимости в приостановке боевых действий. По его словам, у России уже были переговоры с Украиной и боевые действия не останавливались. Путин подчеркнул, что лучше остановить войну в целом.