Медведев заявил о скоординированном информационном давлении на Россию
Россия сталкивается с масштабным и скоординированным информационным давлением, которое является гибридной частью военного конфликта против страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».
Выступая на заседании экспертного совета партии «Единая Россия» по формированию народной программы, Медведев отметил, что давление на Россию носит не только экономический, но и информационный характер. Он также сказал, что ранее противники России уделяли информационному воздействию меньше внимания, однако сейчас активно используют этот инструмент.
4 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств сказал, что чтобы начать переговоры по Украине, нет необходимости в приостановке боевых действий. По его словам, у России уже были переговоры с Украиной и боевые действия не останавливались. Путин подчеркнул, что лучше остановить войну в целом.