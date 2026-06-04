Путин: не нужно останавливать боевые действия ради переговоров по Украине
Чтобы начать переговоры по Украине, нет необходимости в приостановке боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств.
«У нас были переговоры, и боевые действия не останавливались. Лучше остановить войну в целом», – сказал он.
26 мая госсекретарь Марко Рубио заявил, что затягивание конфликта на Украине повышает риск его дальнейшей эскалации и расширения. По его словам, сейчас активные переговоры с Украиной не ведутся. При этом Вашингтон готов принять участие в урегулировании ситуации, если для этого появится возможность. Рубио отметил, что США могут сыграть «конструктивную и полезную роль» в переговорном процессе.
6 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не отказывается от переговоров по Украине и готова к контактам, которые приведут к реальному результату. По словам дипломата, российское руководство всегда подчеркивало открытость к переговорному процессу. При этом Захарова отметила, что сейчас американская сторона, ответственная за переговоры по Украине, полностью сосредоточена на ситуации на Ближнем Востоке. Но Россия не отказывалась от концепции контактов и встреч, нацеленных на заявленный Москвой результат.