Путин: не нужно останавливать боевые действия ради переговоров по Украине

6 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не отказывается от переговоров по Украине и готова к контактам, которые приведут к реальному результату. По словам дипломата, российское руководство всегда подчеркивало открытость к переговорному процессу. При этом Захарова отметила, что сейчас американская сторона, ответственная за переговоры по Украине, полностью сосредоточена на ситуации на Ближнем Востоке. Но Россия не отказывалась от концепции контактов и встреч, нацеленных на заявленный Москвой результат.