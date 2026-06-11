Минздрав Ливана сообщил о росте числа жертв израильских ударов до 3711

11 июня Haaretz со ссылкой на минздрав Ливана писал, что не менее 30 человек погибли и 92 получили ранения в результате ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории республики за последние сутки. По данным ведомства, общее число погибших с начала боевых действий в марте достигло 3696 человек. На фоне продолжающихся ударов президент Ливана, по информации издания, проводит переговоры с представителями Ватикана и послом США, пытаясь предотвратить возможную атаку Израиля на христианский квартал города Тир.