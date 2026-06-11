Трамп выдвинул кандидатуру прокурора Клейтона на пост директора нацразведки США

Клейтон был председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США с 2017 по 2020 г. Пост федерального прокурора он занял в апреле 2025 г. Будучи прокурором, Клейтон подписал обвинительное заключение США против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного войсками США 3 января этого года.