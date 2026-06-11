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Трамп выдвинул кандидатуру прокурора Клейтона на пост директора нацразведки США

Ведомости

Прокурора по Южному округу Нью-Йорка Джея Клейтона выдвинули в качестве кандидата на пост директора Нацразведки США. Кандидатуру представил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Немногие в юридическом сообществе пользуются таким уважением, как Джей. Я призываю Сенат утвердить кандидатуру Джея как можно скорее», – написал он.

Клейтон был председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США с 2017 по 2020 г. Пост федерального прокурора он занял в апреле 2025 г. Будучи прокурором, Клейтон подписал обвинительное заключение США против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного войсками США 3 января этого года.

22 мая глава национальной разведки США Тулси Габбард объявила об уходе в отставку из‑за тяжелого заболевания мужа Авраама Уильямса, у которого диагностировали крайне редкую форму рака костей. Сейчас обязанности главы нацразведки исполняет первый заместитель Габбард – Аарон Лукас.

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