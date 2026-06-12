Собянин: средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще три беспилотника ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин уточнил, что на месте падения обломков дронов ведутся работы экстренных служб. За 12 июня это уже десятый украинский БПЛА, направленный на территорию Москвы.
Ранее столичный мэр сообщал о семи сбитых беспилотниках украинских вооруженных сил.
Росавиация сообщила, что аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В ведомстве отметили, что возможны корректировки в расписании полетов. Актуальную информацию о статусе рейса рекомендуется уточнять с помощью онлайн-табло аэропорта.
Аэропорт «Внуково» также продолжает работать по согласованию с уполномоченными органами.
По данным Минобороны, средства ПВО в ночь на 12 июня ликвидировали 231 БПЛА самолетного типа ВСУ над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областей, над Московским регионом, республиками Крым и Татарстан и над акваторией Азовского моря.