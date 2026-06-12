Собянин: средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву

Росавиация сообщила, что аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В ведомстве отметили, что возможны корректировки в расписании полетов. Актуальную информацию о статусе рейса рекомендуется уточнять с помощью онлайн-табло аэропорта.