Собянин сообщил об уничтожении 11-го беспилотника на подлете к Москве
Средства ПВО сбили еще один беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.
По словам главы города, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Уничтоженный дрон стал 11-м беспилотником, ликвидированным на подлете к столице с начала суток. До этого мэр Москвы сообщал о серии отраженных атак. В 6:29 мск силы ПВО уничтожили семь БПЛА, а в 8:33 мск были сбиты еще три беспилотника.
На фоне атак Росавиация ввела ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Домодедово». В ведомстве уточнили, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
По данным Минобороны, в ночь на 12 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили 231 украинский беспилотник самолетного типа над различными регионами РФ и акваторией Азовского моря.