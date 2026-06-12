Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,604+0,18%OKEY43,85+0,64%MRKU0,6+0,67%IMOEX2 515,33-0,22%RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,56+0,11%RGBITR784,4+0,24%
Главная / Политика /

Собянин сообщил об уничтожении 11-го беспилотника на подлете к Москве

Ведомости

Средства ПВО сбили еще один беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

По словам главы города, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Уничтоженный дрон стал 11-м беспилотником, ликвидированным на подлете к столице с начала суток. До этого мэр Москвы сообщал о серии отраженных атак. В 6:29 мск силы ПВО уничтожили семь БПЛА, а в 8:33 мск были сбиты еще три беспилотника.

На фоне атак Росавиация ввела ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Домодедово». В ведомстве уточнили, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

По данным Минобороны, в ночь на 12 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили 231 украинский беспилотник самолетного типа над различными регионами РФ и акваторией Азовского моря.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её