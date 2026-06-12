Собянин сообщил об уничтожении 11-го беспилотника на подлете к Москве

По словам главы города, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Уничтоженный дрон стал 11-м беспилотником, ликвидированным на подлете к столице с начала суток. До этого мэр Москвы сообщал о серии отраженных атак. В 6:29 мск силы ПВО уничтожили семь БПЛА, а в 8:33 мск были сбиты еще три беспилотника.