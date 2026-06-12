Алиев поздравил Путина и россиян с Днем России

С Днем России главу РФ поздравил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В своем обращении он назвал Россию одной из ведущих мировых держав, обладающей значительным экономическим и оборонным потенциалом. Лукашенко также подчеркнул особый характер исторических связей между народами двух стран, отметив, что белорусы и россияне шли «рука об руку» на многовековом героическом пути.