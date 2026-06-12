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Алиев поздравил Путина и россиян с Днем России

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России. Текст обращения опубликован на официальном сайте главы республики.

Алиев отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном опираются на многолетние традиции дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Он выразил уверенность, что совместная работа руководства двух стран будет и дальше способствовать развитию двустороннего сотрудничества в рамках стратегического партнерства и союзничества.

«В этот знаменательный день желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам России – благополучия и процветания», – пояснил Алиев.

Ранее поздравление по случаю Дня России Путину также направил лидер КНДР Ким Чен Ын. Послание российской стороне передал чрезвычайный и полномочный посол КНДР в России Син Хон Чхор.

С Днем России главу РФ поздравил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В своем обращении он назвал Россию одной из ведущих мировых держав, обладающей значительным экономическим и оборонным потенциалом. Лукашенко также подчеркнул особый характер исторических связей между народами двух стран, отметив, что белорусы и россияне шли «рука об руку» на многовековом героическом пути.

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