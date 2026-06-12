Путин начал вручение Госпремий и медалей «Герой Труда»

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян стал лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности стала руководитель организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович, а лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности – гендиректор Центра диагностики и хирургии заднего отдела глаза Георгий Столяренко.