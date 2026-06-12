Путин начал вручение Госпремий и медалей «Герой Труда»
В Кремле в Георгиевском зале начинается награждение золотыми медалями «Герой Труда» и лауреатов Государственных премий за 2025 г.
Среди тех, кого 12 июня наградит президент России Владимир Путин, актриса Марина Неелова, бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ректор МГУ Виктор Садовничий, режиссер Андрей Кончаловский и другие.
Президент России в рамках празднования Дня России ежегодно проводит церемонию вручения государственных наград. Глава государства отмечает Героев Труда, а также лауреатов Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности, благотворительности и защиты прав человека.
В 2025 г. медали Героя Труда получили заместитель научного руководителя Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. Забабахина Юрий Диков, композитор Александр Зацепин, слесарь-электромонтажник Тверского вагоностроительного завода Вячеслав Зинцов, тракторист Султангирей Костоев, писатель Александр Проханов, главврач горбольницы № 2 г. Горловки Нелля Якуненко.
Государственные премии в области науки и технологий за 2024 г. присуждены завкафедрой СПбГУ, доктору физико-математических наук Николаю Кузнецову, директору Института археологии РАН академику Николаю Макарову, завлабораторией МФТИ Максиму Никитину.
Лауреатами Госпремии в области литературы и искусства стали писатель Юрий Поляков, директор Государственного российского дома народного творчества им. Поленова Тамара Пуртова, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов и композитор, художественный руководитель Московской филармонии Александр Чайковский.
Научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян стал лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности стала руководитель организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович, а лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности – гендиректор Центра диагностики и хирургии заднего отдела глаза Георгий Столяренко.