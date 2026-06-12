Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотников на подлете к Москве
На подлете к Москве сбито еще три беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Об одном БПЛА градоначальник сообщил в 15:16 мск, о двух – в 15:13 мск.
Всего за сутки 12 июня было сбито 19 украинских дронов, которыми противник планировал атаковать объекты на территории столицы.
По данным Министерства обороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 12 июня перехватили и уничтожили 231 беспилотный летательный аппарат самолетного типа ВСУ над 16 российскими регионами и акваторией Азовского моря.