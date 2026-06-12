Что известно про атаки БПЛА на российские регионы

Что известно про атаки БПЛА на российские регионыВ Татарстане беспилотник влетел в жилой дом
По данным министерства обороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 12 июня перехватили и уничтожили 231 беспилотный летательный аппарат самолетного типа ВСУ над 16 российскими регионами и акваторией Азовского моря.
Воздушные цели были поражены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областей, над Московским регионом, республиками Крым и Татарстан и над акваторией Азовского моря. Сбито 10 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы. В Татарстане в результате атаки дрона на жилой дом пострадали три человека.
Что известно о беспилотной атаке на регионы России к этому часу – в материале «Ведомостей».
Центральный федеральный округ
В Смоленской области за прошедшую ночь уничтожены четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с 9:00 11 июня до 9:00 12 июня был сбит 151 украинский беспилотник. В Курске повреждены два фасада зданий и гаража, шесть автомобилей. В селе Дурово Рыльского района огнем уничтожена крыша частного дома. В селе Большие Угоны Льговского района на здании сельского дома культуры также повреждена крыша. В поселке Селекционный повреждены вышка сотовой связи и автомобиль.
Приволжский федеральный округ
В Закамском регионе Татарстана в результате удара БПЛА по жилому дому пострадали три человека, сообщил глава республики Рустам Минниханов. По его словам, раненым оказывается медицинская помощь, жителей дома эвакуировали.
Минниханов также уточнил, что на базе ближайшего лагеря готовится пункт временного размещения. Эвакуированным жителям дома предоставляют горячее питание, воду и медицинскую помощь. По поручению главы Татарстана на место инцидента выехал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Минниханов отметил, что специалисты служб устраняют последствия атаки.
Прокуратура Татарстана контролирует соблюдение прав граждан в результате происшествия. Также в ведомстве сообщили об открытии горячей линии. На месте происшествия ситуацию контролирует исполняющий обязанности нижнекамского городского прокурора Сергей Божков.
В Нижнекамске отменены все массовые мероприятия, написал в Max мэр города Радмир Беляев. По его словам, мера принята для в целях обеспечения безопасности.
Над Ульяновской областью поражено два беспилотных летальных аппарата, сообщил губернатор Алексей Русских. По его словам, пострадавших нет, на месте работают спецслужбы. В Новоспасском и Старокулаткинском районах зафиксированы места падения БПЛА.
В Самарской области военные отразили удар БПЛА, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Южный федеральный округ
Более 60 БПЛА ликвидированы над пятью районами Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Атаки отражались в Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском районах. По данным Слюсаря, пострадавших и разрушений нет.