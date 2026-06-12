Что известно про атаки БПЛА на российские регионы

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с 9:00 11 июня до 9:00 12 июня был сбит 151 украинский беспилотник. В Курске повреждены два фасада зданий и гаража, шесть автомобилей. В селе Дурово Рыльского района огнем уничтожена крыша частного дома. В селе Большие Угоны Льговского района на здании сельского дома культуры также повреждена крыша. В поселке Селекционный повреждены вышка сотовой связи и автомобиль.