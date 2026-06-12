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Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики

Ведомости

Секретарю Совета безопасности Чечни Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чеченской Республики. Награду ему вручил его отец, глава региона Рамзан Кадыров, сообщил ТАСС.

Как заявил председатель правительства региона Магомед Даудов, соответствующее звание присвоено указом главы региона за выдающиеся заслуги перед государством, служение народу, активную деятельность по поддержке специальной военной операции, а также в связи с празднованием Дня России.

По словам Даудова, награда стала признанием патриотизма, ответственности и преданности Адама Кадырова интересам страны и народа.

В Чечне уточнили звание 18-летнего Адама Кадырова

Политика / Власть

31 мая Кадырову-младшему вручили медаль «За вклад в проведение специальной военной операции». 

Адам Кадыров, один Рамзана Кадырова, родился в 2007 г. Трудовую деятельность начал в 2023 г. с назначения на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы региона. С апреля 2025 г. занимает должность секретаря Совета безопасности Чечни.

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