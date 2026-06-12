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Путин поздравил выдающихся деятелей с Днем России

Ведомости

Президент Владимир Путин поздравил выдающихся деятелей страны с Днем России на торжественной церемонии вручения государственных наград в Большом Кремлевском дворце.

«Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России! Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое», – сказал Путин.

В День России, который отмечается ежегодно 12 июня, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония награждения россиян, которые внесли особый вклад в развитие страны.

Путин по традиции вручил золотые медали «Герой Труда РФ» и Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2025 г.

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