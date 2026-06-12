Путин поздравил выдающихся деятелей с Днем России

«Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России! Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое», – сказал Путин.