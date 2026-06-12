Новые санкции ЕС против рыбной промышленности РФ могут ударить по Германии
Планируемые санкции Евросоюза (ЕС) против российской рыбной промышленности могут нанести ущерб немецкой рыбоперерабатывающей отрасли. Об этом пишет Berliner Zeitung со ссылкой на данные отраслевых исследований.
По данным издания, Германия в последние годы стала крупнейшим европейским покупателем российской рыбы. В 2025 г. на нее пришлось около 40% стоимости всего импорта российской рыбной продукции в Евросоюз.
Кроме того, в 2025 г. Германия импортировала из России около 109 000 т рыбы и рыбной продукции на сумму 311,5 млн евро. Основу поставок составляет сырье для переработки. В 2024 г. Германия закупила около 93 500 т замороженного филе минтая на сумму свыше 228 млн евро. Для сравнения: в 2020 г. этот показатель составлял лишь 22 600 т. Эксперты немецкого Института Тюнена считают, что отказ от российских поставок может привести к росту цен на рыбную продукцию, проблемам с поставками сырья и рискам для предприятий рыбопереработки и рабочих мест в Германии.
При этом исследователи полагают, что российские производители смогут найти альтернативные рынки сбыта, прежде всего в Азии, поэтому последствия санкций для европейской отрасли могут оказаться более ощутимыми, чем для самой России.
9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против России, который может затронуть энергетический сектор, финансовые услуги, криптоторговлю и впервые – рыбный промысел.