Новые санкции ЕС против рыбной промышленности РФ могут ударить по Германии

Кроме того, в 2025 г. Германия импортировала из России около 109 000 т рыбы и рыбной продукции на сумму 311,5 млн евро. Основу поставок составляет сырье для переработки. В 2024 г. Германия закупила около 93 500 т замороженного филе минтая на сумму свыше 228 млн евро. Для сравнения: в 2020 г. этот показатель составлял лишь 22 600 т. Эксперты немецкого Института Тюнена считают, что отказ от российских поставок может привести к росту цен на рыбную продукцию, проблемам с поставками сырья и рискам для предприятий рыбопереработки и рабочих мест в Германии.