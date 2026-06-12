В доме экс-министра государственной безопасности ДНР Пинчука произошел взрыв

9 июня в Следственном комитете РФ сообщили, что на юго-западе Москвы под автомобилем обнаружили и обезвредили подозрительный предмет. 10 июня СК России по Москве возбудил уголовное дело после детонации взрывного устройства на улице Введенского. Расследование ведется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные передача, хранение и ношение взрывчатых веществ) и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).