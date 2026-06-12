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В доме экс-министра государственной безопасности ДНР Пинчука произошел взрыв

Ведомости

Взрыв произошел в доме бывшего министра государственной безопасности ДНР Андрея Пинчука в новой Москве после того, как курьер доставил ему посылку. Об этом сообщил ТАСС.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в поселке Щапово.

Источник отметил, что угрозы жизни бывшего министра нет. По данным оперативных служб, информации о пострадавших не поступало. В результате взрыва на первом этаже дома были выбиты стекла, также повреждена входная дверь.

Пинчук занимал пост первого министра государственной безопасности ДНР с июля 2014 г. по март 2015 г. Он является Героем ДНР.

9 июня в Следственном комитете РФ сообщили, что на юго-западе Москвы под автомобилем обнаружили и обезвредили подозрительный предмет. 10 июня СК России по Москве возбудил уголовное дело после детонации взрывного устройства на улице Введенского. Расследование ведется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные передача, хранение и ношение взрывчатых веществ) и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

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