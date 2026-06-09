На юге-западе Москвы обезвредили подозрительный предмет под машиной
На юго-западе Москвы под автомобилем обнаружили и обезвредили подозрительный предмет, сообщили в Следственном комитете РФ.
«В ходе проверочных мероприятий на юго-западе Москвы обнаружен подозрительный предмет под автомашиной. Специальными службами предмет был проверен и путем детонации обезврежен. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.
По данному факту Главное следственное управление СК России по Москве проводит следственные и процессуальные действия.
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