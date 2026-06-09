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На юге-западе Москвы обезвредили подозрительный предмет под машиной

Ведомости

На юго-западе Москвы под автомобилем обнаружили и обезвредили подозрительный предмет, сообщили в Следственном комитете РФ.

«В ходе проверочных мероприятий на юго-западе Москвы обнаружен подозрительный предмет под автомашиной. Специальными службами предмет был проверен и путем детонации обезврежен. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

По данному факту Главное следственное управление СК России по Москве проводит следственные и процессуальные действия.

Telegram-канал Baza сообщал, что громкий хлопок был слышен на парковке на улице Введенского в Конькове. После взрыва произошла эвакуация людей из ближайших магазинов.

Утром в подмосковной Балашихе был взорван автомобиль. Водитель получил множественные ранения, от которых погиб на месте. В момент взрыва автомобиль BMW X3 ехал возле многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов.

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