СК: в Москве пытались подорвать сотрудника научно-производственного предприятия
Следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело после детонации взрывного устройства на улице Введенского. Об этом сообщили в столичном СК.
Расследование ведется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные передача, хранение и ношение взрывчатых веществ) и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).
По данным следствия, 9 июня на парковке взорвался автомобиль, принадлежащий сотруднику одного из научно-производственных предприятий. Пострадавших нет.
Следователи совместно с ФСБ установили, что несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов забрала взрывное устройство из тайника и передала его несовершеннолетнему сообщнику. Он разместил устройство и GPS-трекер на автомобиле.
Оба фигуранта задержаны на месте и уже обвинены. Следствие проверяет их на причастность к другим аналогичным преступлениям и устанавливает всех участников преступной схемы.
9 июня в Следственном комитете РФ сообщили, что на юго-западе Москвы под автомобилем обнаружили и обезвредили подозрительный предмет. Это стало поводом для проведения следственных и процессуальных действий Главного управления столичного СК.
Telegram-канал Baza также писал, что громкий хлопок был слышен на парковке на улице Введенского в Конькове. После взрыва произошла эвакуация людей из ближайших магазинов.