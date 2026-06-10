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Главная / Общество /

СК: в Москве пытались подорвать сотрудника научно-производственного предприятия

Ведомости

Следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело после детонации взрывного устройства на улице Введенского. Об этом сообщили в столичном СК.

Расследование ведется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные передача, хранение и ношение взрывчатых веществ) и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

По данным следствия, 9 июня на парковке взорвался автомобиль, принадлежащий сотруднику одного из научно-производственных предприятий. Пострадавших нет.

Следователи совместно с ФСБ установили, что несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов забрала взрывное устройство из тайника и передала его несовершеннолетнему сообщнику. Он разместил устройство и GPS-трекер на автомобиле.

Оба фигуранта задержаны на месте и уже обвинены. Следствие проверяет их на причастность к другим аналогичным преступлениям и устанавливает всех участников преступной схемы.

9 июня в Следственном комитете РФ сообщили, что на юго-западе Москвы под автомобилем обнаружили и обезвредили подозрительный предмет. Это стало поводом для проведения следственных и процессуальных действий Главного управления столичного СК.

Telegram-канал Baza также писал, что громкий хлопок был слышен на парковке на улице Введенского в Конькове. После взрыва произошла эвакуация людей из ближайших магазинов.

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