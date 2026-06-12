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Пентагон опубликовал новые файлы из секретных материалов про НЛО

Ведомости

Пентагон опубликовал новые файлы из ранее засекреченных документов о неопознанных летающих объектах (НЛО), разместив 72 файла на специальном портале, посвященном «неопознанным аномальным явлениям».

В опубликованных материалах содержатся показания очевидцев, фотографии, схемы и рисунки, связанные с предполагаемыми наблюдениями НЛО.

Среди документов оказался доклад ЦРУ от ноября 1955 г. о возможном перемещении «летающих тарелок» между Будапештом и Москвой. Документ основан на показаниях гражданина США венгерского происхождения, который получил письмо от своей племянницы из Венгрии. В нем сообщалось о быстро движущихся объектах в небе, скорость которых, по оценкам очевидцев, могла достигать 12 000 км/ч. К докладу прилагался рисунок с предполагаемым маршрутом полета объектов между двумя столицами.

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Политика / Международные новости

Также опубликованы материалы расследования инцидента июля 2025 г., когда двое очевидцев заметили на заднем дворе ярко-красную сферу диаметром около метра. Согласно отчету, внутри объекта находилось «белое плазменное солнце» размером с баскетбольный мяч. Позже свидетели увидели второй аналогичный объект, который, по их словам, был связан с первым.

В одном из документов отмечается, что наблюдение было сделано в районе, где ранее уже сообщалось о появлении «треугольных сфер», «вращающихся красных сфер» и других необычных объектов.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что материалы, долгое время находившиеся под грифом секретности, стали предметом многочисленных спекуляций. «Пришло время американскому народу увидеть их своими глазами», – отметил Хегсет.

8 мая Пентагон начал публикацию новых документов о НЛО. Для этого на сайте министерства обороны США создали специальный раздел. Как говорится в сообщении, опубликованном ведомством, президент США Дональд Трамп поручил начать раскрытие правительственных материалов, связанных с «внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами (НЛО)».

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