Пентагон опубликовал новые файлы из секретных материалов про НЛО
Пентагон опубликовал новые файлы из ранее засекреченных документов о неопознанных летающих объектах (НЛО), разместив 72 файла на специальном портале, посвященном «неопознанным аномальным явлениям».
В опубликованных материалах содержатся показания очевидцев, фотографии, схемы и рисунки, связанные с предполагаемыми наблюдениями НЛО.
Среди документов оказался доклад ЦРУ от ноября 1955 г. о возможном перемещении «летающих тарелок» между Будапештом и Москвой. Документ основан на показаниях гражданина США венгерского происхождения, который получил письмо от своей племянницы из Венгрии. В нем сообщалось о быстро движущихся объектах в небе, скорость которых, по оценкам очевидцев, могла достигать 12 000 км/ч. К докладу прилагался рисунок с предполагаемым маршрутом полета объектов между двумя столицами.
Также опубликованы материалы расследования инцидента июля 2025 г., когда двое очевидцев заметили на заднем дворе ярко-красную сферу диаметром около метра. Согласно отчету, внутри объекта находилось «белое плазменное солнце» размером с баскетбольный мяч. Позже свидетели увидели второй аналогичный объект, который, по их словам, был связан с первым.
В одном из документов отмечается, что наблюдение было сделано в районе, где ранее уже сообщалось о появлении «треугольных сфер», «вращающихся красных сфер» и других необычных объектов.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что материалы, долгое время находившиеся под грифом секретности, стали предметом многочисленных спекуляций. «Пришло время американскому народу увидеть их своими глазами», – отметил Хегсет.
8 мая Пентагон начал публикацию новых документов о НЛО. Для этого на сайте министерства обороны США создали специальный раздел. Как говорится в сообщении, опубликованном ведомством, президент США Дональд Трамп поручил начать раскрытие правительственных материалов, связанных с «внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами (НЛО)».