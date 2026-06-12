Пентагон опубликовал новые файлы из секретных материалов про НЛО

Среди документов оказался доклад ЦРУ от ноября 1955 г. о возможном перемещении «летающих тарелок» между Будапештом и Москвой. Документ основан на показаниях гражданина США венгерского происхождения, который получил письмо от своей племянницы из Венгрии. В нем сообщалось о быстро движущихся объектах в небе, скорость которых, по оценкам очевидцев, могла достигать 12 000 км/ч. К докладу прилагался рисунок с предполагаемым маршрутом полета объектов между двумя столицами.