Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,818-0,97%VEON-RX64,4-0,77%UTAR10,79+0,56%IMOEX2 651,65+2,07%RTSI1 124,3+2,07%RGBI119,67+0,32%RGBITR783,11+0,4%
Главная / Политика /

В минобороны Украины рассказали об исследовании НЛО

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимаются исследованием НЛО на территории страны, сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов в своем Telegram-канале.

По его словам, после начала боевых действий изучение неопознанных летающих объектов стало скорее военной, чем гражданской задачей.

Бескрестнов рассказал, что в 2023 г. опубликовал видео с фронта, на котором аэроразведка наблюдала за неопознанным объектом. После этого с ним связались представители государственной структуры, занимающейся подобными вопросами еще со времен СССР.

Он также сообщил, что в ВСУ существует специальный документ по теме НЛО, согласованный с главнокомандующим.

8 мая Пентагон начал публикацию новых документов о неопознанных аномальных явлениях и внеземной жизни. Как говорится в сообщении ведомства, президент США Дональд Трамп поручил начать раскрытие правительственных материалов, связанных с «внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами (НЛО)».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её