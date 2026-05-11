В минобороны Украины рассказали об исследовании НЛО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимаются исследованием НЛО на территории страны, сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов в своем Telegram-канале.
По его словам, после начала боевых действий изучение неопознанных летающих объектов стало скорее военной, чем гражданской задачей.
Бескрестнов рассказал, что в 2023 г. опубликовал видео с фронта, на котором аэроразведка наблюдала за неопознанным объектом. После этого с ним связались представители государственной структуры, занимающейся подобными вопросами еще со времен СССР.
Он также сообщил, что в ВСУ существует специальный документ по теме НЛО, согласованный с главнокомандующим.
8 мая Пентагон начал публикацию новых документов о неопознанных аномальных явлениях и внеземной жизни. Как говорится в сообщении ведомства, президент США Дональд Трамп поручил начать раскрытие правительственных материалов, связанных с «внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами (НЛО)».