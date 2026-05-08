AKRN19 636-0,62%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,28-0,12%RGBITR779,88-0,09%
Пентагон начал публиковать документы об НЛО

Пентагон начал публикацию новых документов о неопознанных аномальных явлениях и внеземной жизни. Для этого на сайте министерства обороны США создали специальный раздел.

Как говорится в сообщении, опубликованном Пентагоном, президент США Дональд Трамп поручил начать раскрытие правительственных материалов, связанных с «внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами (НЛО)».

Минобороны США сообщило в соцсети X, что документы будут публиковаться на постоянной основе. В подготовке материалов участвуют Белый дом, офис директора национальной разведки, министерство энергетики США, NASA и ФБР.

В Пентагоне отметили, что общественность сможет самостоятельно делать выводы о содержании опубликованных документов.

20 февраля Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету и другим ведомствам и агентствам опубликовать правительственные документы, касающиеся внеземной жизни.

В июне 2025 г. The Wall Street Journal (WSJ) писала, что американские военные фабриковали доказательства существования НЛО с целью скрыть секретные программы по созданию оружия. Начатое по приказу конгресса США расследование выявило, что как минимум одна из «теорий заговора» об НЛО, связанная с «Зоной 51», была поддержана самим Пентагоном, сообщало издание. По данным WSJ, в 1980-е гг. полковник ВВС посетил бар недалеко от «Зоны 51» и дал владельцу заведения фотографии якобы летающих тарелок. Как выяснилось, полковник выполнял задание по дезинформации, а снимки были подделаны.

