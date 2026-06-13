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Объект в небе над Литвой оказался метеозондом, а не беспилотником

Из-за ложной тревоги в небо были подняты истребители НАТО
Ведомости

Объект, обнаруженный в воздушном пространстве Литвы и первоначально принятый за беспилотник, оказался метеорологическим зондом. Об этом сообщил министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас.

«Воздушная угроза отменена. Установлено, что это был метеорологический зонд», – написал он соцсети Facebook (принадлежит Meta, признано экстремистским на территории РФ). Каунас также поблагодарил военных за оперативную реакцию и информирование населения.

Ранее TV3 сообщил, что из-за появления в небе неопознанного объекта были подняты истребители НАТО. Литовская армия также временно ввела «желтый» уровень воздушной угрозы для Вильнюсского уезда после обнаружения радиолокационного сигнала, характерного для БПЛА. Кроме того, на время проверки была приостановлена работа аэропорта Вильнюса. После устранения угрозы ограничения были сняты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что за последние три месяца в странах Евросоюза произошло 11 инцидентов, связанных с украинскими беспилотниками. Она напомнила, что 23 марта в Литве украинский беспилотник упал на замерзшее озеро Лавысас в Варенском районе. Спустя два дня дрон ВСУ врезался в дымовую трубу электростанции Ауверэ в Эстонии, а еще один беспилотник упал в Краславском крае Латвии. Также, по ее данным, 29 марта два дрона потерпели крушение в районе финского города Коувола. Один из них СМИ идентифицировали как украинский беспилотник АН-196 «Лютый».

8 июня истребители миссии НАТО сбили беспилотник над Латвией. Инцидент произошел в регионе Латгале.

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