Объект в небе над Литвой оказался метеозондом, а не беспилотником

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что за последние три месяца в странах Евросоюза произошло 11 инцидентов, связанных с украинскими беспилотниками. Она напомнила, что 23 марта в Литве украинский беспилотник упал на замерзшее озеро Лавысас в Варенском районе. Спустя два дня дрон ВСУ врезался в дымовую трубу электростанции Ауверэ в Эстонии, а еще один беспилотник упал в Краславском крае Латвии. Также, по ее данным, 29 марта два дрона потерпели крушение в районе финского города Коувола. Один из них СМИ идентифицировали как украинский беспилотник АН-196 «Лютый».