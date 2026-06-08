Истребители НАТО сбили беспилотник в Латвии
Истребители миссии НАТО сбили беспилотник над Латвией. Об этом сообщили Национальные вооруженные силы республики на своем сайте.
По данным ведомства, инцидент произошел в регионе Латгале. В связи с угрозой в воздушном пространстве страны были подняты истребители НАТО, после чего беспилотник был уничтожен.
Национальные вооруженные силы также сообщили, что ранее объявленные предупреждения о воздушной угрозе в Алуксненском, Лудзенском, Балвском и Резекненском районах сняты.
Латвийские военные заявили, что совместно с союзниками по НАТО продолжают постоянный мониторинг воздушного пространства и усилили подразделения противовоздушной обороны на восточной границе страны.
23 мая в Латвии, в Комбульской волости Крустпилсского края, беспилотный летательный аппарат упал в озеро Дридзис и сдетонировал.
26 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Литва, Латвия и Эстония получат 12 млрд евро в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE после недавних инцидентов с украинскими беспилотниками.