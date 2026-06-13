Полиция задержала подозреваемых в краже бутс сборной Англии
Полиция Канзас-сити (США) задержала двух подозреваемых по делу о краже экипировки сборной Англии перед первой тренировкой команды на чемпионате мира в США. Об этом сообщил The Guardian.
«Два человека, представляющих интерес для следствия, были взяты под стражу до завершения расследования», – сообщил представитель полиции Канзаса.
Как сообщает издание, кража произошла во время перевозки оборудования с предтурнирной базы англичан во Флориде в тренировочный лагерь в штате Миссури. Среди похищенного оказались бутсы ведущих игроков сборной Англии, официальные мячи турнира и тренировочный инвентарь.
Сборная Англии под руководством Томаса Тухеля должна провести первую тренировку на новой базе 13 июня. Свой первый матч на чемпионате мира англичане проведут 17 июня против сборной Хорватии в Далласе.
12 июня в Северной Америке стартовал чемпионат мира по футболу (ФИФА). Игры впервые пройдут сразу в трех странах – в США, Канаде и Мексике. Матч-открытие состоялся между сборными Мексики и ЮАР. Победу одержала мексиканская команда со счетом 2:0.
Всего в ФИФА-2026 участвуют 48 сборных, которые разбиты на 12 групп по четыре команды. С 11 июня по 19 июля запланировано 104 матча в 16 городах. Больше всего матчей (в том числе финал) состоятся в США: в этой стране ЧМ-2026 примут 11 городов. Три города задействованы в Мексике, два – в Канаде.