Полиция задержала подозреваемых в краже бутс сборной Англии

Всего в ФИФА-2026 участвуют 48 сборных, которые разбиты на 12 групп по четыре команды. С 11 июня по 19 июля запланировано 104 матча в 16 городах. Больше всего матчей (в том числе финал) состоятся в США: в этой стране ЧМ-2026 примут 11 городов. Три города задействованы в Мексике, два – в Канаде.