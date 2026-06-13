Трамп заявил о ликвидации лидера венесуэльской банды Tren de Aragua
Американские военные ликвидировали лидера венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua Эктора Рустенфорда Герреро Флореса, известного как Ниньо Герреро. Об этом написал президент США Дональд Трамп в TruthSocial.
По словам президента США, операция была проведена вместе с властями Венесуэлы. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что удар был нанесен ранее на этой неделе, а гибель Герреро установлена.
Как передает Reuters, министерство информации Венесуэлы также сообщило, что в ходе операции произошли столкновения с членами преступных группировок, во время которых Герреро был нейтрализован.
Администрация Трампа ранее неоднократно вводила санкции против Герреро и других руководителей Tren de Aragua, обвиняя их в причастности к наркоторговле, торговле людьми и отмыванию денег. Госдепартамент США включил группировку в список иностранных террористических организаций, напоминает Reuters.
Tren de Aragua считается одной из крупнейших преступных организаций Латинской Америки и, по данным правоохранительных органов региона, связана с торговлей людьми, похищениями, вымогательством, заказными убийствами, контрабандой и другими видами организованной преступности. Герреро находился в розыске после побега из венесуэльской тюрьмы Токорон в 2023 г. вместе с другими лидерами банды незадолго до полицейского рейда.
24 февраля США помогли Мексике в операции по задержанию главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного под псевдонимом Эль Менчо. В ходе операции захватить живым Эль Менчо не получилось – в результате ответного огня он и еще шесть членов картеля были убиты или ранены. Причем раненые, среди которых был и Сервантес, скончались во время последующей транспортировки в Мехико.