Путин заявил о стратегическом преимуществе ВС РФ в зоне спецоперации
Российские войска сохраняют стратегическое преимущество и продолжают наступление по всем направлениям в зоне специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям», – сказал Путин.
Президент отметил, что российские подразделения продолжают выполнение поставленных задач. По его словам, противник не может сдержать продвижение российских войск и «переходит к откровенно террористическим методам», нанося удары по гражданским объектам, коммуникациям и пассажирскому транспорту.
Путин 4 июня отметил, что Россия наступает по всей линии боевого соприкосновения, ВСУ же не хватает личного состава – ежемесячные потери составляют у них 40 000 человек. По его словам, одна из ключевых проблем на Украине – дезертирство военных. Россия же полностью взяла под контроль ЛНР, свыше 85% ДНР, 80% Запорожской области, перечислял Путин. Вооружения у России лучше, чем у Украины, даже несмотря на поставки последней западного оружия, сказал он.