Налоговые доходы Донбасса и Новороссии выросли на 22% за год
Сумма налогов, собранных в регионах Донбасса и Новороссии по итогам 2025 г., составила более 435 млрд руб. Это на 22% выше показателя 2024 г. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Зампред правительства также добавил, что с начала года объем инвестиций через банки в новых территориях увеличился на 30%. Кроме того, инвесторы в рамках свободной экономической зоны в новых регионах РФ готовы вложить 383 млрд руб.
Хуснуллин добавил, что подготовлены 26 мастер-планов для жилищного строительства и к 2030 г. регионы должны достичь средних по России показателей ввода жилья.
Президент напомнил, что к 2030 г. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны достичь общероссийских стандартов качества жизни. Для этого в апреле 2023 г. утверждена комплексная программа социально-экономического развития новых регионов, включающая около 300 мероприятий по развитию инфраструктуры. К работе подключились все федеральные ведомства, 26 госкомпаний и 82 российских региона, взявшие шефство над отдельными территориями.