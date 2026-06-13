Налоговые доходы Донбасса и Новороссии выросли на 22% за год

Президент напомнил, что к 2030 г. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны достичь общероссийских стандартов качества жизни. Для этого в апреле 2023 г. утверждена комплексная программа социально-экономического развития новых регионов, включающая около 300 мероприятий по развитию инфраструктуры. К работе подключились все федеральные ведомства, 26 госкомпаний и 82 российских региона, взявшие шефство над отдельными территориями.