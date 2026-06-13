Шестерых граждан Грузии осудили в Париже за кражу книг русских классиков

Как пишет издание, преступники приходили в читальные залы, фотографировали редкие книги, снимали с них мерки, а затем изготавливали факсимильные копии и возвращались в библиотеки, чтобы подменить ими оригиналы. Прокурор назвал произошедшее «настоящей кражей сокровищ», отметив, что преступление было «масштабным, организованным, спланированным, выполненным с тщательностью и цинизмом». Самый большой срок – семь лет тюрьмы – получил 50-летний Михаил З., ранее осужденный в Литве. Кроме того, ему был вынесен пожизненный запрет на въезд на территорию Франции после отбытия наказания. Бека Т., в свою очередь, был приговорен к четырем годам тюрьмы с немедленным взятием под стражу.