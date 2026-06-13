Шестерых граждан Грузии осудили в Париже за кражу книг русских классиков
В Париже вынесли приговор шестерым гражданам Грузии, которые похищали редкие русские книги из престижных библиотек Франции. Об этом сообщает Le Monde. Суд назначил наказание от полутора лет условно до семи лет реального лишения свободы. Преступники заменяли подлинные книги искусно сделанными копиями.
Шесть подсудимых – пятеро мужчин и одна женщина – были признаны виновными в создании группы для подготовки преступления, а некоторые из них – в непосредственной краже культурного достояния, находящегося на публичном показе.
Кражи происходили в 2023 г. в Лионе и Париже – в библиотеке Дидро Высшей нормальной школы, в Национальной библиотеке Франции (BnF) и в Университетской библиотеке языков и цивилизаций. Среди похищенных книг – шесть изданий Александра Пушкина, два издания Михаила Лермонтова и одно издание Евгения Боратынского. Сумма ущерба, нанесенного библиотекам, оценивается в 770 000 евро.
Как пишет издание, преступники приходили в читальные залы, фотографировали редкие книги, снимали с них мерки, а затем изготавливали факсимильные копии и возвращались в библиотеки, чтобы подменить ими оригиналы. Прокурор назвал произошедшее «настоящей кражей сокровищ», отметив, что преступление было «масштабным, организованным, спланированным, выполненным с тщательностью и цинизмом». Самый большой срок – семь лет тюрьмы – получил 50-летний Михаил З., ранее осужденный в Литве. Кроме того, ему был вынесен пожизненный запрет на въезд на территорию Франции после отбытия наказания. Бека Т., в свою очередь, был приговорен к четырем годам тюрьмы с немедленным взятием под стражу.
Двое мужчин отсутствовали на процессе: они были арестованы в Грузии, где были осуждены на пять лет тюремного заключения. Уголовный суд Парижа заочно приговорил их к шести годам тюремного заключения и выдал ордер на их арест.
Как писало The New York Times, с 2022 г. более 170 редких русских книг пропали из Национальной библиотеки Латвии в Риге, библиотеки Вильнюсского университета , Госбиблиотеки Берлина, Баварской госбиблиотеки в Мюнхене, национальных библиотек Финляндии и Франции, университетских библиотек Парижа, Лиона и Женевы, а также Чехии. Сильнее всего пострадала библиотека Варшавского университета, где пропало 78 книг. Расследование координировала французская сторона, оно получило кодовое название «Операция Пушкин».