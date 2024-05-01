NYT: в библиотеках Европы обнаружили кражу более 170 книг русских классиков

По данным Европола, власти арестовали девять человек по подозрению в кражах. Четверо были задержаны в Грузии в конце апреля вместе с более чем 150 книгами. В ноябре французская полиция заключила под стражу троих подозреваемых. Еще один мужчина был осужден в Эстонии, а пятый подозреваемый находится в тюрьме в Литве.