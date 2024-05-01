NYT: в библиотеках Европы обнаружили кражу более 170 книг русских классиков
Из библиотек по всей Европе пропали более 170 редких книг русских классиков XIX в., в основном Александра Пушкина. Воры заменили их качественными подделками, полиция начала расследование, получившее название «Операция Пушкин». Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).
По данным Европола, с 2022 г. книги пропали из Национальной библиотеки Латвии в Риге, библиотеки Вильнюсского университета , Госбиблиотеки Берлина, Баварской госбиблиотеки в Мюнхене, национальных библиотек Финляндии и Франции, университетских библиотек Парижа, Лиона и Женевы, а также Чехии. Сильнее всего пострадала библиотека Варшавского университета, где пропало 78 книг.
В настоящее время полиция расследует серию краж редких русских книг XIX в., в первую очередь первых и ранних изданий Пушкина. В большинстве случаев оригиналы заменялись качественными копиями, пишет NYT.
Книги стоят от десятков до сотен тысяч долларов каждая. Государственная библиотека Берлина внесла в реестр пропавших книг список из пяти русских книг, общая стоимость которых выражается шестизначной цифрой. Исчезновение такого количества книг одного типа из стольких стран за короткий период является беспрецедентным, считают эксперты.
По данным Европола, власти арестовали девять человек по подозрению в кражах. Четверо были задержаны в Грузии в конце апреля вместе с более чем 150 книгами. В ноябре французская полиция заключила под стражу троих подозреваемых. Еще один мужчина был осужден в Эстонии, а пятый подозреваемый находится в тюрьме в Литве.