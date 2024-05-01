Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

NYT: в библиотеках Европы обнаружили кражу более 170 книг русских классиков

Ведомости

Из библиотек по всей Европе пропали более 170 редких книг русских классиков XIX в., в основном Александра Пушкина. Воры заменили их качественными подделками, полиция начала расследование, получившее название «Операция Пушкин». Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

По данным Европола, с 2022 г. книги пропали из Национальной библиотеки Латвии в Риге, библиотеки Вильнюсского университета , Госбиблиотеки Берлина, Баварской госбиблиотеки в Мюнхене, национальных библиотек Финляндии и Франции, университетских библиотек Парижа, Лиона и Женевы, а также Чехии. Сильнее всего пострадала библиотека Варшавского университета, где пропало 78 книг.

В настоящее время полиция расследует серию краж редких русских книг XIX в., в первую очередь первых и ранних изданий Пушкина. В большинстве случаев оригиналы заменялись качественными копиями, пишет NYT.

Книги стоят от десятков до сотен тысяч долларов каждая. Государственная библиотека Берлина внесла в реестр пропавших книг список из пяти русских книг, общая стоимость которых выражается шестизначной цифрой. Исчезновение такого количества книг одного типа из стольких стран за короткий период является беспрецедентным, считают эксперты.

По данным Европола, власти арестовали девять человек по подозрению в кражах. Четверо были задержаны в Грузии в конце апреля вместе с более чем 150 книгами. В ноябре французская полиция заключила под стражу троих подозреваемых. Еще один мужчина был осужден в Эстонии, а пятый подозреваемый находится в тюрьме в Литве.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных